Orissaare lasteaed sai uue kuue

1957. aasta kevadel meditsiiniõe haridusega Vilma Veskimeistri juhtimisel ühe sõimerühmaga avatud lasteaed ei ole kogu aeg olnud samas hoones. Oma praegusesse majja koliti 1974. aastal ja seni on seal tehtud pigem olmeremonti. Nüüd lõppenud uuendamine oli Kuuse sõnul üks aegade suuremaid.

Orissaare lasteaias on direktori sõnul neli rühma 63 lapsega ja mudilasi tuleb juurde veelgi. Laste arv on lasteaias olnud direktori sõnutsi üsna püsiv. Kui näiteks Orissaare gümnaasiumisse on viimasel ajal lapsi üle tulnud Tornimäe koolist, siis lasteaia puhul Kuuse sõnul sellist liikumist ei ole. Lapsevanemad eelistavad vist lasteaiana ikkagi kodulähedasemat.