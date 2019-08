Võrkpalliklubi endine mängija avaldas Saaremaale tunnustust

Fabian Plaki õde, Euroopa meistrivõistlustel mängiva Hollandi naiskonna diagonaalründaja Celeste Plak ütles Eesti Päevalehe antud intervjuus, et kuulis vennalt Eesti ja Saaremaa kohta vaid kiitusõnu. “Ta oli rahul ja ütles, et inimesed on toredad ja tingimused meeldivad. Halli põrand olevat olnud väga hea. Tavainimesele võib olla veider seda kuulda, aga kuna me hüppame nii palju ning see kulutab põlvi ja teisi liigeseid, on see tähtis,” selgitas Plak.