ASJA LUGU: Kui särk, siis sinine ja ikka see koondise oma

"Fännisärk on minu kui jalgpallisõbra jaoks väga oluline," tunnistab Andrus Koplimäe. "Sest kui on Eesti koondise mängule minek, siis kindlasti kapp lahti, särk välja ja selga! Uskuge, hoopis teine tunne on. Kui meil oleks kogu staadion sinine, siis oleks seal ikka väga vägev olla. Paraku on sinnani veel päris pikk tee minna, kuigi tasapisi on pilt tribüünidel paranenud."