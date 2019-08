Aste uued koolijütsid: koolikoti tassimiseks tuleb palju trenni teha

Tüdrukud, kuidas suvi möödus, mis te tegite?

Isabel: Me olime hästi palju kolmekesi koos. Teele on justnagu meie pere liige.

Teele: Käisime seal surfamas, aga see ei tulnud väga hästi välja.

Isabel: Batuudi peal. Üks mäng on selline: teised jooksevad batuudil ringi ja üks pritsib neid veega. Pärast olime kõik läbimärjad, nagu oleksime basseinist tulnud! Veel käisime meres ujumas ja mere ääres piknikul.

Isabel: Need olid kõik ranna ääres ja surnud.

Aga kohe on suvi läbi ja september käes. Kas te kooli minna tahate?

Anette: Mina tahan küll kooli – et targaks saada.

Teele: Mina tahan kooli minna sellepärast, et tulevikus teisi aidata. Näiteks vanureid.

Kui te eelkoolis käisite, siis te juba ilmselt teate, mismoodi koolis on ja mis te seal tegema hakkate.

Anette: Me tegime seal korve, kanamunade jaoks.

Teele: Minu ema on Aste koolis inglise keele õpetaja.

Kas te lugeda juba oskate?

Olete juba mõne raamatu läbi lugenud?

Anette: Mina lugesin "Pöial-Liisit". Lõpuks saab Pöial-Liisi endale uhke kleidi, läbipaistvad tiivad ja kuldkrooni. Ja ta saab endale lille sisse kodu. Aga see kärnkonn mulle ei meeldinud.

Isabel: Mina lugesin "Tuhkatriinut", see oli nii paks raamat, sellel olid paksud lehed. Ma lugesin seda viis päeva!

Mis te arvate, mille poolest on koolis parem kui lasteaias!

Anette: Seal ei pea päeval magama. Lasteaias olin ma kogu aeg lõunauinaku ajal üleval, siplesin kogu aeg. Ja kui oli juba ärkamisaeg, olin ma ikka veel üleval! Ja veel meeldib mulle kool, sest seal saab rohkem õppida. Mina arvan, et mulle hakkavad koolis kõige rohkem meeldima kehaline kasvatus ja matemaatika.

Mis te arvate, mille poolest on Aste kool hea kool?

Kuidas te koolis käima hakkate?

Kas koolikott on teil juba olemas?

Anette: Mul on tumesinine, peaaegu nagu must. Ja roosad lilled on peal.