Tugikeskus leidis tööjõudu ka mandrilt

Tugikeskuse juhi Aaro Nursi sõnul on keskuse tähtsaim roll kindlustada Saaremaa haridusasutusi kvaliteetse oskusteabega. Suure arutelu saatel loodud laste ja perede tugikeskus asutatigi valla poolt seetõttu, et tugispetsialistide alane olukord vallas oli vilets, seda eriti väikestes koolides. Paljudel puudus võimalus sellise teenuse pakkumiseks.

Nursi sõnutsi on keskuse käivitamiseks kulunud kuus kuud aktiivset tööd. Juhataja sõnul analüüsib tugikeskus pidevalt oma tegevust ja püüab seeläbi suurendada tulemuslikkust. See kõik võtab aega. "Teatud juhtudel tasub varuda kannatust – lahendused tulevad, kuid see eeldab süstemaatilist lähenemist ja koostööd erinevate osapoolte vahel," märkis ta.