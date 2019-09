Turvakodu tegeleb kassikolooniaga

Kass. Foto on illustreeriv.

Saareloomade turvakodu teatab oma Facebooki lehel, et tabas Läätsal Liivamäe tee kortermajade kassikoloonia – 20 looma. Neist üks on umbes neljakuune poeg, kes jäeti turvakodusse kodu ootele. Pärast kassidega tegelemist sai oma sealsete toitjate juurde tagasi viidud aga 17 kassi. Kaks emast taastuvad turvakodus. Kätte on vaja aga saada veel kolm-neli kassi, sh üks pisike, keda vabatahtlikel pole siiani õnnestunud püügipuuri meelitada.