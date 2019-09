Tornimäe Tungal toob lavale Pisuhänna

Tänavu täitub näiteseltsil kümme tegevusaastat ja näitemänguklassika lavastamine on iseendale igati sobilik sünnipäevakingitus. Lavastaja Krista Kütt selgitas, et plaan "Pisuhänd" ette võtta oli õigupoolest juba mitu aastat tagasi. Läinud aasta lõpus kujunes olukord, kus seltsis kaasalööjate hulk vähenes n-ö "Pisuhänna" jaoks sobivale tasemele. "Me oleme alati tahtnud, et lavastustes saaksid kaasa lüüa kõik soovijad," ütles Kütt.

Lavastaja sõnul on algupärast tükki mõnevõrra kärbitud ja mahutatud kahte neljakümne minuti pikkusesse vaatusse. "Ma annan endale aru, et me pole professionaalsed näitlejad, vaid harrastajad. Ja et harrastaja saaks õpitu publikule edasi anda, peab materjal olema talle jõukohane," selgitas ta.

Lugu on siiski selline, nagu me teda kõik tunneme ja nalja saab küllaga. Kütt lisas, et suurt vaeva on nähtud lavakujunduse ja kostüümidega, mis peaksid olema üsna ajastu-truud. "Krista Riik on selles suhtes teinud väga head tööd," kiitis ta.

Mis tuntud ja armastatud teatriklassika taaslavastamisse puutub, siis Krista Küti arvates ei ole see raske, kui näiteseltskond ise õhinaga asja juures on. Kui näitlejatel on materjali vastu huvi, kandub see enamasti ka publikule üle. "Ma olen korduvalt mõelnud, et mõnel teatrifestivalil võiks üht ja sama tükki mängida näiteks viies erinevas variandis. Igaühest leiaks kindlasti mingi erineva võtme, sest iga lavastaja käekiri on ju erinev," rääkis Kütt.

Kuna Krista Kütt töötab ise Haapsalus, on prooviperiood olnud kaunis kaootiline. "Näitlejad on ise proove teinud ja suvel, kui ma rohkem Saaremaal käisin, saime tihedamalt teha," märkis ta.