JUHTKIRI: Ajalooline päev

See, et Kuressaares saab õppida kõrgharidusega õeks – ja saada kolme ja poole aasta järel bakalaureusekraad –, on kogu maakonna jaoks ääretult oluline. Täie õigusega võib tõdeda sedagi, et eilne õdede õpperühma avaaktus Kuressaare haiglas oli lausa ajaloolise tähtsusega sündmus. Pole ju Saare maakonnas kõrghariduse saamise võimalusi teab mis palju. Nüüd on üks lisaks, pealegi väga olulises ja elulises valdkonnas.