MUHU UUDISSED: Paljast lilled oo viel vaagad

Mihklikuu oogid käe. Esimeseks septembriks lubati irmsast, et Liiva kirgu taga sie sur kange roosiaid suab valmis. Neh, eks olli neidkid, kis paljast toodutasid, et näh, said ühe nutsu raha riigi kääst kätte ja tia mis sellega nüid tehti. Riik andis raha, sie oo tõsi. Ühe porsu, aga mudud mitte niipalju kut selle lilleaa valmis tegemiseks taris olli. Tulli ikka mõjalt kua kaubelda ja, olgu tänatud, nõuksi abilisi oo ikka kua oln, kis oo omast vabast aast ja tahtmisest sial aidan kamanda ja toimeta. Sie aid oo muhulaste ühine kingitus Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäävaks. Neh, et tüöd olli palju, siis päris valmis piaks masu suama alles tuleva kevadeks.