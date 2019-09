Vahetult enne jaanipäeva 2021 toimub Kuressaare kahes suuremas koolis aktus. Nagu ikka. Siiski on need aktused teistmoodi, kui on olnud senised. Need on viimased. Saarte Hääl kohtus kümne õpilasega Kuressaare gümnaasiumist ja Saaremaa ühisgümnaasiumist, kellel koos kaaslastega on kanda linna gümnaasiumide viimase lennu roll. Vaid põgus vestlus andis aimu, et riigigümnaasiumi juhtkonda ootab ees väga keeruline ülesanne kahest nii omanäolisest koolist tulnud õpilased ühte sammu käima panna.