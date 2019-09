Olavi Antons kirjutas oma Tenerife raamatuks

Kirjastuse Petrone Print järjekordne "Minu"-sarja raamat kannab nime "Minu Tenerife. Kompassiga kliimapagulane" ja jõuab lugejateni oktoobris. Antons märkis Kadi raadio "Keskpäeva" saates, et kirjastus pakkus talle raamatu kirjutamist juba kümme aastat tagasi, aga ta loobus, kuna siis tulnuks teos väga õel. "Olin alles sisseelamisraskustes ja asi oleks läinud väga ühte auku," tunnistas ta.

Antons kinnitas, et kui Normeti teos on suurepärane käsiraamat turistile, siis tema vaatepunkt on hoopis teistsugune ning kujutab ühe inimese kogemust saarele kolimisest ja seal äri alustamisest.