PERSOON: Sidet kodusaarega pole Toomas Tartumaal elades kaotanud

"Oleme perega Saaremaa risti ja põiki läbi sõitnud ja arvatavasti on meie lapsed Saaremaad rohkem näinud kui nii mõnigi saare püsielanik. Saaremaast on meile kujunenud nagu teine kodupaik, mis on meie elu märgatavalt rikastanud," räägib Saaremaa ühisgümnaasiumi 44. lennu vilistlane, oma elutöö elektriinsenerina juhtivatel kohtadel Tartus ja Tallinnas teinud Toomas Sannikas.