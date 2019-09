Ott Tänak jätkab maailmameistrivõistluste liidrina

Ott Tänak ja Martin Järveoja alustasid hommikul varurehvita, et Toyota Yaris oleks võimalikult kerge. See tõi punktikatsel ka edu ning neile järgnesid Thierry Neuville ja üldvõidu teeninud Sébastien Ogier.

“See, mis laupäeval juhtus, tekitab endiselt parajalt pettumust, kuid oleme väga õnnelikud, et suutsime tänaselt punktikatselt võtta maksimumi. Meil polnud midagi kaotada ning andsime endast kõik, mis anda oli,” märkis Ott Tänak. “Sõltumata sellest, milliseks see nädalavahetus kujunes, võitleme ja pingutame edasi. Ma usun, et tiim sai siit omajagu motivatsiooni juurde, et auto veelgi paremaks muuta. Jäänud on veel kolm etappi ja meil tuleb neist võtta maksimum ning anda endast parim.”

MM-sarja kokkuvõttes on aga kolm etappi enne lõppu liider Ott Tänak 210 punktiga. Saarlasele järgnevad 2. Sébastien Ogier 193, 3. Thierry Neuville 180, 4. Andreas Mikkelsen 94, 5. Kris Meeke 86, 6. Jari-Matti Latvala 84 punktiga.

Reedel alanud ralli avapäeva lõpetas Tänak auto rehvipurunemise tõttu kaheksandana, kaotades Esapekka Lappile 1.37.

Rehvipurunemine tabas teepuhastajana sõitnud Ott Tänakut ja Martin Järveoja kuuenda, ralli pikima katse alguses. Katkise rehviga otsustati lõpuni sõita ja sellega langeti kuuendalt kohalt kaheksandaks.

Tänak ütles, et kindlasti ei saa öelda, et nauditi neid olusid ja üldarvestuse liidripositsiooniga kaasnevat teepuhastaja rolli.

“Me teadsime, et pärastlõunased olud saavad olema väga nõudlikud ja keerulised, kuna olukord katsetel oli muutunud pärast esimest läbimist oluliselt halvemaks ning ilm muutis kõik veel eriti ekstreemseks,” märkis ta. “Kahjuks tuli meil kuuendal katsel rinda pista rehvipurunemisega ja kaotasime pikal katsel lõpuks minuti. Tegu ei olnud kindlasti päevaga, mida lootsime, kuid sellest hoolimata tuleb edasi pingutada ja eks siis homne päev juba näitab, mis saama hakkab.”

Laupäeval jäi saarlane paar kilomeetrit enne üheksanda katse algust Toyota tehnilise rikke tõttu tee äärde.

“Olime parasjagu ülesõidul ning valmistusime eesootavaks üheksandaks katseks, kuid peagi selgus, et mootor ei käivitu enam, seega ei saanud me midagi teha,” ütles rallipiloot.

Tänaku sõnul tundub, et need asjad juhtuvad nendega alatihti ja midagi ei tule lihtsalt. “Kuid eks me peame olema tugevad ja vaatamata probleemidele andma endast parima,” oli ta jätkuvalt lootusrikas.