Leisi apteeker soovib suuremaid ruume

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk selgitas, et vallale kuuluvate ruumide arv ja suurus Leisi alevikus on piiratud. Tuisk nimetas arvestatava variandina siiski Melsase maja, kus apteek praegu tegutseb. Vallavalitsus leiab, et hoone tuleks müüa.

Tuisk lisas, et senikaua saaks Piret Ranna ettevõte OÜ RannaRohu OÜ Melsase majas asuvad seni kasutuseta pinnad rendile võtta. Samas märkis ta, et rentnikul tuleks need oma kuludega remontida.

Piret Rand ütles Saarte Häälele, et vallavalitsuse pakutud variant sobiks talle. Praegu tegutseb apteeker 26 m² suurusel pinnal. "See on väga väike, tarvis oleks poole suuremat," lausus Rand. "Piisaks, kui saaksin apteegi kasutusse pool kõrvalolevast ruumist."