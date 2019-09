Saarte filmifond kutsub Saaremaale filme tegema

Fondi asutajad on Saare arenduskeskus, Mikk Rand Kinobussist, Sõpruse kino filmilevi juht Kristi Porila, MTÜ Visit Saaremaa ja Saaremaa vald. 2019. aasta toetuse eelarve on 10 000 eurot, mille eraldas Saaremaa vald. Toetustaotluste esitamiseks taotlusvoore ei ole, taotlusi menetletakse jooksvalt.

Piirkondlike võttepaikade kasutamisele on praegu võimalik toetust saada Ida-Viru filmifondist, Tartu filmifondist ja Film Estoniast. Uus fond toob sellele pildile ka Lääne-Eesti ja saared. "Praeguse seisuga pole filmitegijad Saaremaale tuleku osas just kuigi motiveeritud. Planeerime Saaremaa tuntust filmitegijate hulgas oluliselt kasvatada ning anda võttepaikade loendisse korraliku täienduse," kommenteeris Saare arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk .

Kinobussi eestvedaja Mikk Rand märkis, et oluline eripära uue filmifondi juures on ka filmhariduslike projektide teostamise võimalus, mida teistes väikestes paikkondlikes filmifondides pole. "Meediakirjaoskus on kohal, me juba surfame sel lainel, kuis oskame ning ressursse on mõistlik juhatada ka visuaalhariduslikul tasandil," nentis ta.

Kino Sõprus eestvedaja ja filmileviga tegeleva ettevõtte Must Käsi juhatuse liige Kristi Porila tõdes, et Eesti on väike, kuid ka väikeste vahemaade tagant väga erinev. "Saaremaa on täis imelisi võttepaiku nii loodusest, linnast kui ka olustikest. Oleks väga tore näha filmilinal ka neid. Headeks näideteks on nii "Klassikokkutulek" kui ka Ott Tänaku film. Saarte filmifond saab aidata ka neid, kellel pole nii suurt eelarvet ja anda hea põhjuse just Saaremaal oma võtteid teha."