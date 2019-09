Bellingshauseni sünnipäeva tähistanud jahtlaeva saadab õnn

Senine aeg ongi meeskonnal möödunud suhteliselt rahulikel vetel. "Oleme saanud natuke raputamist, ebameeldivat lainet, värsket tuult, aga suuresti on saatnud meid õnn ja oleme suutnud rihtida oma ülesõite nii, et ilm oleks selline, et hing jääks sisse," tunnistas kapten.

Seltskond jahtlaeva pardal on alates stardihetkest omajagu muutunud. Meelis Saarlaidi sõnul on tema näinud laeval juba 50–60 inimest, kes on olnud vahetusmadrusteks, ja kõigiga on ta väga rahule jäänud. "Alati, kui kedagi kodu poole saadame, võetakse tükk südamest kaasa," märkis ta. "Meri ja meresõit ühendab inimesi kiiresti ja alati on kurb hetk, aga tulevad uued inimesed peale ja elu läheb edasi."