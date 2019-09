Aedlinna veerel vanematekodu õuel õdusas hoovimajas elab Tiina Aavik oma kahe lapsega. Valgete seintega elutoa lauale on asetatud sülearvuti, mille ekraanil helendab tumedal taustal joondiagramm ja hulk arvusid. Tiinale ütlevad need palju. Näidates, milline on parasjagu lasteaias viibiva 5-aastase tütre veresuhkru tase. Tütar on diabeetik. Nii nagu ka Tiina ise.