FC Kuressaare sai ülitähtsa võidu

“Olukord oli vastutusrikas, aga tundsin end kindlalt, sest mida keerulisem hetk, seda parem mulle,” rääkis Märten Pajunurm. “Arvata oli, et see mäng jääb väga väikeseskooriliseks, ja lõpuks jäime meie peale, see on ikka tohutu kergendus. Hetkel oli lihtsalt seda võitu vaja, et meestes eneseusk taastada, sest mitu kuud ilma võiduta olla oli tõesti raske.”

FC Kuressaare peatreener Dmitrijs Kalašnikovs tegi õnnestunud käigu, kui tõi 75. minutil Märten Opi asemel sisse Silver Alex Kelderi. “Hea vahetus,” tunnistas peatreener. “Võib öelda, et treener oli tubli, aga ma ei taha seda kanda enda arvele. Kui tead, et vahetus midagi muudab, kas paremaks või hullemaks, aga sellest midagi muutub, kuid olukord väljakul sind rahuldab, siis parem ära tee. 0 : 0 polnud just rahuldav, kuid mitte ka maailmalõpp. Märten Opp andis teada, et ta ei suuda kogu kohtumist mängida, ja riskisin.”

Kuressaare linnastaadionil mängitud kohtumises oli mõlema meeskonna jaoks väga palju kaalul, sest võideldakse liigasse püsimajäämise nimel. Kui enne kohtumist oli Kuressaare edu 1 punkt, siis nüüd on saarlastel tabelis 20 ja Maardul 16 punkti.

“Minu elu kõige keerulisem mäng,” märkis Kalašnikovs. “Pinge ja surve oli nii suur, sest kui täna poleks tulnud, siis pigem oleksime jäänudki ilma. Oleme psühholoogilises võitluses ja oleks olnud küsitav, kuidas minna edasi mängima, kui oleksime selle mängu kaotanud.”

Üldiselt möödus kogu kohtumine võõrustajate kontrolli all ja Kure oli ründavam pool. Avapoolajal lendas pall Sander Lahe kauglöögist läbi rikošeti Maardu väravalatti, Nikita Komissarovi pommlöögi tõrjus väravavaht.

Teisel poolajal tekitasid mitmed Sander Lahe nurgalöögid Maardu karistusalas suurt segadust. Hea võimalus oli Märten Opil. Pärast väravat panid külalised surve peale, kuid tabamuseni ei jõudnud.

Dmitrijs Kalašnikovs ütles, et meeskond mängis kindlasti paremini, kui varem. “35 minutit esimesest poolajast ja kuni väravani tegutsesime hästi,” lausus ta.

“See oli esimene mäng, kus me omasime initsiatiivi, ei mänginud kaitsest lähtuvalt ja mängisime vastaste väljakupoolel. Selleks me ka valmistusime. Viimased 15 minutit oli kõigil juba raskem, sest mehed tahtsid seda skoori säilitada, kuna see võit oli meie jaoks kogu elu.”