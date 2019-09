Spordivõistlused kolivad Kuressaare kesklinnast ära

Saaremaa ralli on pikalt startinud ja finišeerunud keskväljakul asuval poodiumil. Eelmisel aastal vahetus korraldaja, kesklinn oli remondis ja seega koliti Auriga keskuse juurde, kus publik uue paiga ka omaks võttis. Sel aastal rallikorraldajad linna vastvalminud keskväljakule tagasi tulla ei plaani. Ralli direktor Villi Pihl ütles, et Auriga juures on asupaik logistiliselt parem. Juurdesõidud on paremad ning Pihl ei eitanud ka seda, et 11.–12. oktoobril toimuva ralli korraldajatele on Auriga parklas võistlust mugavam korraldada kui kesklinnas.