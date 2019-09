Kalatöösturid rajavad Nasvale väljarenditava külmlao

Tänavu augustis asutatud Energy Port OÜ juhatuses on samad tegijad, kes veavad ka Saare Fishexpordi kalatööstust – Fred Siimpoeg , Tiit Sõber , Ivar Kiil ja Arne Salong .

Turul nõudlus olemas

Laoks kohaldatav 3000-ruutmeetrine tootmishoone asub Sadama tee 6. Siimpoja sõnul on külmlaoks planeeritud kokku üle 1000 m², n-ö tavapinda on hoones aga üle 1600 m².

"Ei ole välistatud ka see, et ühe osa majast teeme stock office tüüpi laopindadeks, sest turul on selleks nõudlus olemas," avaldas Fred Siimpoeg.