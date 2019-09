Etnokulpi noolivad ka saarlased

Etnokulp 2019 FOTO: Bänner

Leana ja Hartwin on oma plaadiga "Kodu" nomineeritud nii aasta uusfolgi artisti kui ka aasta debüütalbumi kategoorias. Uusfolgiks nimetatakse pärimusmuusika sugemetega või pärimusmuusikast inspireeritud muusikat. Mida hajusam on piir pärimus- ja popmuusika vahel, seda laiem on ka aasta uusfolgi artisti kategooria. Nomineeritud on nii autorilooming, mis inspireeritud pärimusest, kui ka tänapäevases kastmes arhailine muusika.

Sander Mölder sihib kulpi suisa kolmes erinevas kategoorias. Tema loodud pala "Mina elan Muhu saares" on aasta loo nominent. Žürii kommenteerib, et vanad häälesalvestused toovad moodsa saundi mõnusalt n-ö maa peale tagasi ning lisavad empaatiat ja haprust. Tegu on mõnusa kulgemisega.

Mölder on ka üks aasta muusiku tiitli pretendentidest. Aasta muusik on ennast viimase aasta vältel palju proovile pannud, viinud oma oskused ja muusika uuele tasemele. See kategooria tunnustab isiklikku arengut ja rõhutab isiksuse tähtsust tänapäeva pärimusmuusikas.

Et mõnusalt ei kulge mitte ainult see lugu, kinnitab asjaolu, et plaat, kust pala pärineb – "TIKS 071" –, on tervikuna esitatud aasta albumi tiitli nominendiks.

"TIKS 071" on kontseptuaalalbum, mis põhineb Ingrid Rüütli kogutud Saaremaa ja Muhu regivärsilistel rahvalauludel, kuid on segatud moodsa elektroonilise muusikaga. Mölder ise on öelnud, et pärimusmuusika avas end oma mitmekülgsuses talle alles siis, kui ta plaadiga "TIKS 071" tegelema hakkas. "Pärimuspalad avasid end mulle selle albumi lugusid komponeerima hakates täiesti uuest küljest, see on olnud väga põnev retk ning pakkunud palju tõlgendamisvõimalusi," märkis ta.

Žürii hinnangul on tegu ülimalt nakatava albumiga. See on parim näide elusast pärimusest, mis kõnetab noort põlvkonda. Maitsekalt kokkusulatatud arhiivisalvestised ja muusika annavad pärimusmuusikale uut värvi.