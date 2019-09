Prügimees vaidlustas jäätmeveohanke

Kui Prügimees saavutab riigihangete vaidlustuskomisjonis õiguse, muutub näiteks kavandatust kallimaks sorteeritud prügi üleandmine, samuti ei saa inimene prügiveoteenust talle sobival ajal, nagu soovib vald. Prügimees pole nõus vedama jäätmeid ka kinnistutelt, mille omanike kohta puuduvad kontaktandmed ja info, kas seal jäätmeid üldse leidub. Ida-Saaremaa ja Lääne-Saaremaa veopiirkondades on praegu vastavalt 2084 ja 2134 korraldatud jäätmeveoga liitmata kinnistut.

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et pakendite üleandmine peabki olema võimalikult odav, et motiveerida inimest sorteerima ja vähendada sorteerimata prügi mahtu. Samuti peab prügiveoteenus olema mugav tarbijale, mitte teenuse pakkujale. "Me tellime teenust ja üritame seda saada inimesele mugavaks, motiveerivaks ja keskkonnale kasulikuks," lausus ta.