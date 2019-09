Julm perevägivald: 17-aastane korraldas pere peksmise

Saarte Hääle toimetusse helistas kohalik elanik, kes oli juhtunust šokeeritud. Tema sõnul ajas üks varemgi "vägitegudega" hiilanud neiu teadmata põhjusel kokku kamba noormehi, et minna koos neiu tädi perekonda peksma. Mis põhjusel, ta ei teadnud.

"Oma tädile, tolle pojale ja mehele mindi lihtsalt kambaga kallale," ütles Võhma elanik, kelle sõnul on kõnealune teismeline korralikult ülekäte läinud. "See pole päris normaalne, kui inimene läheb oma perele lihtsalt niimoodi peksa andma!"

Helistaja sõnul tundus asi organiseeritud: tüdruk ise võttis väidetavalt ette oma tädi, temaga kaasas olnud noormehed läinud aga tuppa, et seal olijaid rünnata. Esmaspäeval ütles politsei pressiesindaja Kerstin Meresma Saarte Häälele, et juhtunu asjaolud on selgitamisel ja seepärast ei saanud ta teemat kommenteerida.