RMK alustas Saikla jääksoo taastamistöödega

Kõlaja soo veerežiimi taastamise juures on kõige olulisem töö 1975 m pikkuse kraavi likvideerimine. Animägi sõnul kaevati nimetatud kraav tsaariajal. Siiani puudub loogiline seletus, miks see kraav omal ajal tehti. Ei saa ju rabast kunagi viljakat põldu ja sinna ei kasva ka korralikku metsa, selgitas Animägi. Et vesi soole hajuks, ehitatakse kraavile 19 paisu, mis tulevad iga 20 cm maapinna languse järel. Praegu käib kraavi mulletelt puude mahavõtmine. Kõlaja soo taastamistööd maksvad 16 664 eurot ja objektil töötab Sikassaare Vanametall OÜ.

Kui soos on kraavid, täituvad need suure sademehulga korral kiiresti veega ega suuda kogu pealevalguvat vett ära juhtida. Äkkvoolu tõttu tekivad allavoolu olevatel madalamatel pinnavormidel üleujutused. Kui raba on terve, siis imab see Animägi sõnul vett nagu käsn ning vee väljavalgumine on aeglane. Soo veetaset vähendab ka aurumine. Väga suurte sademete korral ei aita siiski miski.