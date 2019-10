Saaremaa Võrkpalliklubi ootab tihenenud konkurents

Saaremaa Võrkpalliklubi president Toivo Alt läheb kolmapäeval algavale hooajale vastu enesekindlalt ja meeskonnale on püstitatud eesmärk võita Eesti karika- ja meistrivõistlused ning troonida Eesti-Läti ühisliigas.

Pärast Kuressaare spordihoones peetud viimaseid kontrollkohtumisi Tartu BIGBANK-i ja Pärnu Võrkpalliklubiga ütles Toivo Alt, et meeskond läheb võitlusse tiitlite pärast ja kolmest kolm tuleb ära võita.

“Meeskond läheb iga päevaga paremaks,” märkis ta. “Selle ajaga, mis poisid on koos olnud, on kõvasti tööd tehtud ja nüüd on vaja veel lihvida, et kokkumäng hakkaks toimima vajalikul tasemel.”

Iisraelist võib üllatusi tulla

Alt lisas, et muidugi on tähtis ka Eurosari ja loodetavasti läheb seal hästi. “Loosiga kahjuks ei vedanud ja kohe tuleb minna kokku tugeva Iisraeli klubiga,” rääkis ta. “Kehv on see, et esimene mäng on kodus ja teine Iisraelis, sest teades juutide kavalusi, võib sealt igasuguseid üllatusi tulla.”

Tänavu ei tee liigas kaasa Rakvere Võrkpalliklubi ja Daugavpilsi Ülikool. Kui eelmisel aastal sai iga meeskond kaheringilisel põhiturniiril 20 kohtumist, siis tänavu mängitakse kolm ringi ja 24 kohtumist. See tähendab seda, et fännid näevad põnevaid ja tasavägiseid mänge senisest oluliselt rohkem.

“Võistkondade tase on läinud tihedamaks, sest tugevamad mängijad jagunevad väiksema arvu meeskondade vahel,” märkis Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp, lisades, et pigem on see positiivne nii Eesti kui ka Läti poolt vaadates. “Mängud tulevad sisukamad ja võrdsemad, see on hea nii mängijatele kui ka pealtvaatajatele. Parem kolm ringi tugeva vastasega, kui kaks keskpärast mängu. Kui siia lisada veel Euro- ja karikamängud, siis lõdvaks laskmise võimalusi ei tule.”

Ka Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Urmas Tali leiab konkurentide toimetamisi jälgides, et algaval hooajal on Eestis neli meeskonda ühesugusel tasemel, vaid TalTech kipub ansamblist veidi välja langema.

“Rakvere võistkonna loobumise järel jäi meil palju mängijaid üle ning see pani nii mõnegi klubi mõtlema, kas keskenduda noorematele või hankida vanemaid ja kogenumaid mehi juurde, et võistkond oleks stabiilsem,” märkis ta.

Peatreeneri sõnul on Selver oma nägu otsima hakanud ja Tartu sai Eesti koondise sidemängija Kert Toobali näol endale väga kõva vedaja, kelle ümber on väga korralikud mängumehed. “Pärnu on hetkeseisuga noorepoolsem, aga see ei tähenda, et nad end ei täienda ja juurde ei panusta. Neli esimest on sama ühtsed kui eelmisel aastal esimesed kolm,” lausus saarlaste loots.

Erinevatel hinnangutel on Saaremaa Võrkpalliklubi tänavust koosseisu peetud senise kolme aasta tugevaimaks. “Tahaks loota,” oli Toivo Alt optimistlik. Ta lisas, et meeskond tuleb panna mängima ja siis on näha, kas ta on nii tugev, kui kõik tahaksid, et oleks.

Viimastes mängudes alustas peatreener Urmas Tali nurgaründajate Rauno Tamme ja Javier Jimenezi, diagonaalründaja Daniel Macieli, tempomeeste Henri Treiali ja Beau James Grahamiga, sidemängijana on mängu vedanud Reto Giegeri, ning liberote Alari Saare ja Johan Vahteriga. Siit võib lugeda välja ka meeskonna algkoosseisu.

Saarlased on võrkpallirahvas

Toivo Aldi hinnangul on hetkel veel raske öelda, kas meeskonna komplekteeritus võimaldab püstitatud eesmärke saavutada. “Kõik on teinud väga kõva füüsilise treeningtsükli ja kindlasti ei ole mehed praegu oma parimas mängukonditsioonis. Eks aeg näitab, kas see, mida me tellisime ja tahtsime, ka väljakul realiseerub,” märkis president.

Heal tasemel koosseis nõuab ka tõsist rahalist investeeringut. Spekulatsioonidega on Saaremaa Võrkpalliklubi eelarvet hinnatud juba poole miljoni euro kanti. “Ärme rahast nüüd küll räägi,” ei soovinud Toivo Alt konkreetseid summasid nimetada. “Mida oleme teinud, on see, et me oma reklaame särgile ei pane ja reklaamime ikka Saaremaad,” lausus ta. “Võrkpall on meie inimestel meelel, saarlased on võrkpallirahvas ja see on olnud nii väga pikka aega. Rahvale meeldib selline mõnus õhtupoolikul saalis käimine ja võrkpalli nautimine.”