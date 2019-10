Vilsandil nüüd aastaringne valmisolek

Saarevanem Neeme Rand nentis, et riik ja vald on saare elanikele taas natukene lähemale tulnud. Viimati oli Vilsandi päästjatel tema sõnul tööd 19. juunil, kui saarele ehitusmaterjale transportinud traktori korstnast väljalennanud sädemed süütasid pooleteise kilomeetri ulatuses mitmeid tulekoldeid. Õnneks suudeti tule levik metsa ära hoida.

Saaremaa päästepiirkonna juhataja Margus Lindmäe tõdes, et Vilsandi päästjad on praegu juba sellisel tasemel, mis komando loomisel oli eesmärgiks võetud. "Kümme koolitatud päästjat ja kolm päästeautot, see on väga uhke!" lausus ta.