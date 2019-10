Vähemusrahvused saavad kokku Torgus

Kes on Pelenushka ja mis on mamalõga? Ja kuidas need seostuvad limbusupi ja ilpudest tutiga? See saab selgeks juba sel nädalavahetusel, 5.–6. oktoobril Torgu kogukonnamajas Eesti folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma suurüritusel "Kultuuriruumi rikkus".