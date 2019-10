Ain Anger – värske sõõm tippklassi laulukunsti

Eelmüügis olnud 400 piletit said otsa ammu enne kontserdipäeva, seetõttu pandi kohapeal müüki veel poolsada ja mõni pealegi, mis samuti kõik ära osteti. Nõnda suur huvi oli saarlasest ooperilaulja vastu. Saarte Hääl küsis kontserdi järel kuulajate muljeid.

Ain Anger tõi publikuni nõudliku ja nüansirikka soolokava.

Anu Tanila, õde: Lähedast inimest kontserdil kuulata on veidi sama, kui elada kaasa omadele spordivõistlustel – ei saa olla neutraalne ja lihtsalt nautida kontserti. Väike mure on kogu aeg, kas kõik tuleb välja nagu plaanitud, kas sooritus vastab ootustele, kas ülemised ja alumised noodid on täpsed, kas hääl peab koormusele vastu. Seda enam, et kava oli kokku pandud tõelistest lauljalt tipptehnikat nõudvatest teostest, mida üldjuhul keerukuse pärast ühte kontserti ei panda.

Minu muretsemine oli asjatu, kõik läks plaanitult ning Aini suurepärane hääl ja esitus tõi kohati nii kananaha ihule kui ka pisara silma. Ainile oli just Kuressaares esinemine väga oluline ja tema soovil Eesti Kontserdi kavva lisatud. Samuti oli see kontsert ja esinemine kodurahva ees talle kõige vastutusrikkam ning pingelisem, sest vaheaega puhkamiseks polnud plaanitud. Seda suurem heameel oli tal publiku siirast ja soojast vastuvõtust ning pärastistest tänusõnadest.

Edoardo Narbona, kontsertmeister ja dirigent: Mul tekkis tunne, et ma olen Itaalias, et ma saan taas osa kõrgkultuurist. Ainil on ääretult suur kogemus suurte lavadega. Ta on saanud areneda väga heade dirigentide käe all, suurte traditsioonide keskel. Tema häälematerjali iseloomustab suurepärane dünaamika, mis võimaldab liikuda fortest super-pianoni. Ta suudab täita suure ruumi nii, nagu oleks tegu kammerkontserdiga. Kontsertmeister oli ka väga hea ja üheskoos saavutasid nad suurepärase tulemuse. Eriti meeldis mulle kontserdi saksakeelne osa. Selles avaldus selgelt keskkond, kus Anger õppinud ja kasvanud on. Ja väga köitvad olid kontserdi lõpus esitatud eestikeelsed laulud. Tänu sellele, et tegu oli laulja emakeelega, kõlasid need erilise värvinguga. Mina välismaalasena soovikski Eestis rohkem kuulda kohalikku klassikalist muusikat. Ja seda on ju piisavalt.

Annikki Aruväli, tšellist ja produtsent: Ain Anger on niivõrd suur staar, tal on nii vägev CV ja ta on tugev tegija ka üksiksolistina.

Pärast kontserti oli meil Edoardoga võimalus Ainiga kohtuda ja kui ta kuulis, et Edoardo on tegev Läänesaarte kammerorkestri juhatamisega, pakkus ta kohe välja, et teeks midagi üheskoos. Ja et seekord itaalia muusikat.