Vallavalitsus keerab kesklinna parkimisele piiranguid juurde

Vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisu sõnul on praegu ajapiiranguga parkimiskohad bussijaama ees, TTÜ kampuse ees, Tallinna tn 10 kõrval, Pihtla ja Tallinna tänava ristmikul olevas parklas, kultuurikeskuse kõrval ja Laurentiuse kiriku parklas.

"Nende kohtade mõte on, et inimesed ei pargiks neid kohti hommikul täis ja auto ei seisaks seal päev otsa, vaid et need oleksid ringluses. Niiviisi saab inimene tulla, oma kiire asja ära ajada ning koha seejärel järgmisele vabastada," selgitas ta.

"Seni ei ole kedagi trahvitud, vaid on pööratud kodanike tähelepanu sellele, kui nad rikuvad seda tunni aja piirangut. Eesmärk ei ole kedagi karistada, vaid loota, et inimesed on ise viisakad ja lugupidavad teiste suhtes," lausus Tuisk.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et kui seni on piirdutud vaid hoiatussiltide panemisega sõidukite kojameeste vahele, siis järgmisest suvehooajast on plaanis hakata parkimiskellade kasutamist rangemalt kontrollima.

"Kindlasti soovime selles osas veel kord konsulteerida ka suuremate linnadega Eestis, et õppida nende õnnestumistest ja vigadest parkimise korraldamisel," lisas vallavanem. "Aga rõhutan, et tasulist parkimist me Kuressaares ei planeeri," kinnitas ta.