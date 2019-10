TOIT: Värsket muna ehmata, palju tahad - kasu pole

Tellijale

Peakokk arvutab kiiresti, et Grand Rose´is kulub koos hommikusöögiga ligi 150 kanamuna päevas. Kanamuna. Vastavalt vajadusele ka vuti-, pardi- või hanemune. Leheloo tarvis teeb ta frittata nimelise roa, mis ongi nagu omletti. Omleti sisse võib panna ükskõik mida. "See on toit, mida saab teha sellest, mis kapis on," nendib Koppel.