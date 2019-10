Teejuht nähtava ja nägematu maailma vahel

Eestis on kirjeldustõlkega tegeldud viis-kuus aastat. Katrin Paukson avastas valdkonna juhuslikult raadiot kuulates ja tundis kohe, et see on midagi just tema jaoks. Tänavu kevadel käis ta Tallinna Ülikooli Balti filmi- ja meediainstituudis kursustel, mis päädis lõputööna kirjeldusega Eeva Mägi dokfilmile "Süda Sõrve sääres". Paukson on filmi keskse tegelasega, kes tänaseks küll juba mõnda aega manalas puhkab, ka ise kunagi kokku puutunud. "Ta on isegi meie Sõrve maakodu köögilaua taga istunud. Aastaid hiljem tehti temast film ja nüüd tegin mina sellele filmile kirjeldustõlke," rääkis ta.