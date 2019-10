Tööandja kulul kolm vaimse tervise päeva aastas

Selleks ajaks on märgatavalt paranenud kogemuste ja info vahetus erinevate kultuuriloome kogukondade vahel, tekkinud on kultuurivahendajate võrgustik, mis tegeleb kultuurivaldkonna mitmekesisuse tutvustamisega ja partnerlussuhete loomisega (sh kohaliku omavalitsuse tasandil).

Vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine käivad käsikäes ning kultuuriteenustel on mõlema puhul oluline roll. Näiteks perearstid soovitavad kultuuriüritusi stressi raviks, kultuuriasutustes on aga erinevad liikumisrajad.

Kultuuri puudutav haridussüsteem on kümne aasta pärast terviklikult ümber mõtestatud, keskendudes visioonile, praktikale ja väärtustele – kultuur on orgaaniline osa haridussüsteemist läbi kogu arengu- ja õpitsükli. Samas on paranenud kultuurile ligipääs tehnoloogiliste vahendite abil, loodud on üle-eestiline taristu, mis toetab kultuuri e-liikuvust.