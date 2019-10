Muhus kavandatakse sigalasse loovuskeskust

Loovuskeskuse projekti eestvedaja Kai Hinnosaar selgitas, et keskusest saab koht, kus toimuvad erinevad koolitused, töötoad, seminarid, koosviibimised, mille keskseks märksõnaks on loovus ning mis rikastaks nii kohaliku elanikkonna kui ka teiste huviliste teadmistepagasit.

Hinnosaar märkis, et keskuse asukoht on teadlikult valitud Muhu keskusest veidi eemal. Ühtpidi on ta rohkem looduse keskel, kuid samas kergesti ligipääsetav.