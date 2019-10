Aasta õppija on Anu Kaljuste, seeniorõppija Valve Reede

Saare maakonna aasta õppijaks osutus Saaremaa vallavalitsuse haridusnõuniku Meelis Kaubi sõnul Hellamaa raamatukogu juhataja-hoidja ja Hellamaa külakeskuse perenaine Anu Kaljuste . Anu on töötanud neljas ametis ja iga kord asunud ka vastavat eriala õppima, et oma tööd efektiivsemaks muuta.

Kõige positiivsema muutuse tõi täiskasvanuna õppimine õppija ellu sellega, et andis julguse, eneseusu ja ettevalmistuse kandideerida raamatukogu juhataja-hoidja kohale.

Tänavuseks seeniorõppijaks osutus Valve Reede . Ise asutas ta eakatele Salme keskpäevaklubi, kus organiseeritakse loenguprogramme. Seitsme aasta jooksul on keskpäevaklubi külastanud 74 lektorit.

Aasta õpiteod on Sörvemaa ja sörulaste isioma kultuuri tutvustava raamatu "Sörulase aabits" kokkupanemine ja väljaandmine ning Ö-ülikool. Aabitsa koostamise eestvedaja Mari Lepik on põline sõrulane, pärimuskultuuri spetsialist.

Ö-ülikooli loenguprogramm on aga suunatud gümnasistidele ja täiskasvanud õppijatele, et pakkuda silmaringi avardavaid loenguid ülikoolide õppejõududelt ja teadlastelt, oma ala asjatundjatelt ja ühiskonna arvamusliidritelt.

Aasta koolitajad on Triin Reitalu Tallinna tehnikaülikoolist ja Urmas Lehtsalu. Triin on aktiivne keskkonnakaitseliste väitluste, loengusarjade jm populariseerija. Urmas on aga Mereranna POÜ juhatuse liige, vabakutseline täiskasvanute koolitaja ning Kuressaare täiskasvanute gümnaasiumi ja Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetaja.