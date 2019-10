Linnumees Mati Martinson taunib kopterilende kaitsealal

"Ühest helikopterist piisab, et Sääre laht seal peatuvatest veelindudest tühjaks saada," märkis MTÜ Sõrve Linnujaam juhatuse liige Mati Martinson kirjas keskkonnaametile.

Ta saatis ametile hulga pilte mererannas teisipäeva pärastlõunal maandunud kopterist ja viitas, et täiesti lubamatu on maandumine poolsaare viimases tipus Siiasäärel, kustkaudu maismaalinnud merele edasi lähevad.

"Sääre laht on lindude rändejoont vaadates oluline puhke- ja toitumispaik enne suurele rändele minekut. Seepärast on vaja tagada rahu lindude koondumispaigas ja rändetee viimases punktis enne merele minekut," osutas Martinson.

"Helikopteriga on lennatud nii Vesitükimaale kui ka Siiasääre tippu lihtsalt lohesurfari ja tema varustuse transportimiseks, olles seal kogu surfamisaja," kirjutas Martinson ja arvas, et need lennud ei jää mitte viimaseks.