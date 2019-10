Adena Sepp ajab uue raamatuga vana vagu

Adena Sepp FOTO: Erakogu

"Selle aasta pidin ma tegelikult vahele jätma, aga kirjastus hakkas nii kõvasti peale käima, et ikka lugejad küsivad. Siis ma pool-sunniviisil hakkasin mõtlema, et mida teha. Ja kui üks pisike mõte hargnema hakkas, siis saigi jälle üks sõuke pisike tehtud," selgitas autor.

Raamatu kirjutas Adena valmis pooleteise kuuga. "Mul on üldiselt sellised lihtsad lood ja nende jutustamine on ju lihtsam kui detailidesse süvenemine ja nende kirjeldamine," nentis ta. "Eks mu lood ole kõik elust võetud. Ma lihtsalt lisan fantaasiat ja ajan nad segapudruks, et kedagi väga täpselt ära tunda ei saaks. Ja mõned raamatud on valminud nii-öelda tellimustööna, et mulle on suisa algmaterjal saadetud, mille põhjal olen loo valmis kirjutanud." Ehk siis nagu kokk, kes kätteantud produktidest roa kokku vaaritab.

Autor jätkab uues raamatus senist joont ehk taas on tegu suhteromaaniga. "Armumised, kokkusaamised – mõnel aeglasemad, mõnel kiiremad –, samuti armukolmnurgad ehk kõik nii, nagu ta meil tänapäeva elus käib," selgitas ta.

Adenale on pakutud juba järgmise raamatu kirjutamist, aga nagu ta ise ütleb, ei ole ta veel sellele lainele saanud. Talle on tehtud ka ettepanek kriminulliga kätt proovida, kuid sellest on Adena senimaani ära öelnud. "Ma ei ole kindel, et toime tulen. Kuigi ise loen kriminaalromaane küll palju."

Esitluste peale Adena Sepp väga mõelnud ei ole. "Küllap midagi Salmel millalgi tuleb. Aga praegu on meil siin mitme luulekogu esitlused tulemas, eks pärast seda vaata," lausus ta.