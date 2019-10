Kalev Õisnurm jooksis Saaremaa esikümnesse

Jooksjatel tuli reedel Kuressaares läbida 10, laupäeval Sõrves 16,195 ja pühapäeval Kuressaares 16 kilomeetrit. Ilja Nikolajev läbis kolme päevaga maratondistantsi ajaga 2.15.32, talle järgnesid Raido Mitt 2.20.17 ja Jaanus Kallaste 2.21.08-ga.

“Olen rahul,” ütles nüüdsest kolmekordne võitja Ilja Nikolajev. “Tulin jooksu nautima, aga kui juba stardis oled, siis tahad ikka ka võita. Esimene päev läks plaanitust kehvemini, sest alustasin vist liiga kiirelt ja kruusalõigul hakkas tempo vajuma, kuigi viimased kilomeetrid olid juba okei. Teise ja kolmanda päevaga võib rahule jääda.”

Pühapäeval läks Nikolajev viimasele etapile konkurentide ees küll enam kui kolmeminutilise eduga, kuid allahindlust ta endale lubada ei saanud. “Kuigi eduseis oli suur, oli meil plaan meeskondlikult esikoht saada ja seepärast ei saanud vaikselt alustada, aga paraku jäime ikkagi teiseks. See on hea üritus ja hooajale hea punkt panna,” lausus ta.

Õisnurme valitsemisel

Parima saarlasena sai ajaga 2.28.58 kümnenda koha Kalev Õisnurm. Saarlastest oli teine Ando Õitspuu, kes sai ajaga 2.31.03 14. koha, ning kolmas Janar Mai, aeg 2.33.45 ja 19. koht.

“See oli ootuspärane tulemus,” ütles Kalev Õisnurm. “Ma mingit ajalist ja koha plaani endale ei pannud. Kuna enesetunne on olnud septembris hea, siis eeldasin, et võib hästi välja tulla ja jaksaksin joosta.”

Naiste kiireima Liina Tšernovi kohta võib öelda: tuli, nägi ja võitis. Ta läbis võistlusmaa 2.37.14-ga, edestades 2.40.28-ga jooksnud Kelly Nevolihhinit ja 2.41.18-ga lõpetanud Marion Tibarit.

“Mulle väga meeldis ja kokkuvõttes on kõik hästi,” tunnistas Liina Tšernov. “Kõige raskem oli viimasel päeval, aga kui sul on edu sees, siis lased võib-olla jala sirgeks ka. Teine päev meeldis mulle kõige rohkem just raja poolest.”

Tšernovi sõnul arvestas ta, et võib võita, ja tuli seda ka tegema. “Mingit ajalist plaani ei olnud. Mul on siin palju sõpru ja tuttavaid, eelmisel aastal olin pealtvaataja ja selgus, et väga vinge üritus. Hooaja lõpetuseks väga hea,” märkis ta.

Eesmärk oli olla parim

Saarlannadest oli teist aastat järjest kiireim Eliise Hoogand, kes sai seekord kirja aja 3.01.18 ja oli naistest 16. Talle järgnesid 22. koha saanud Kertu Kula 3.08.39-ga ja 35. olnud Liina Saar 3.17.53-ga.

Eliise Hoogand ütles, et talle on see päris suur kordaminek, sest eelmisel aastal sai ta üllatuslikult Saaremaa parima naise tiitli ja tahtmine oli seda kaitsta. “See oli eesmärk ja jooksin väga hästi,” tõdes ta. “Esimesed kaks päeva jooksin isiklikud [rekordid], kõik sujus ja tagasilööke ei olnud. Kõige enam olen rahul avapäevaga, aga oleks saanud veel kiiremini. Samas septembri põhjal kartsin aeglasemat aega ja üllatasin ennast.”

Hoogandi sõnul on talle väga oluline olla Saaremaa parim ja selle nimel peab plaani järgi trenni tegema.

“Esimesed naised olid väga tugevad ja teisest mastist. Naiste konkurents läheb aasta-aastalt tihedamaks. Aga teisi saarlannasid ei jälginud ja jooksin oma jooksu,” rääkis ta.