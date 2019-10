Kohus mõistis Saaremaa Ökoküla endise loomakasvatusjuhi süüdi

Ökoküla avalduse alusel asus politsei uurima, kuhu lambad Vilsandilt ja Lääne-Saaremaa karjamaadelt kadusid, ning leidis, et enamik suri haigustesse, nälga või langes röövloomade küüsi. Seega langes ära Ökoküla poolt Maila Valgule umbes 800 lamba kadumise eest esitatud 65 000-eurone nõue.

Valgu kaitse leidis, et kontrollostudega kogutud tõendid olid lubamatud, sest neid ei viinud läbi selleks pädev asutus, vaid eraettevõte.

Maila Valk ja kaitsja Saima Laumets kinnitasid kohtus, et 2016. aasta märtsis ja aprillis ei müünud Valk Erki Jõeäärele Ökoküla lambaid ega liha. Tegu olnud Pajumõisa küla lammastega, mis kuulusid ametlikult ühele eakale lambapidajale. Valk tegeles nii siis kui ka praegu mitmete lambakasvatajate toodangu müügi vahendamisega.

Siiski leidis kohtunik Kristel Pedassaar kohtulike tõendite kaalumise järel, et Valk tuleb süüdi mõista. Kui ringkonnaprokurör Helga Aadamsoo nõudis rahalist karistust, siis kohtunik mõistis kolme kuu pikkuse vangistuse 12-kuulise katseajaga.

Kohtunik selgitas, et arvestades niigi suurte, tuhandetesse eurodesse ulatuvate kohtukuludega, mis Valgul tuleb katta, ei ole täiendava rahalise karistuse määramine põhjendatud.

Ökoküla esindaja Kersti Põld lausus otsuse kuulutamise järel, et on sellega rahul, Valgu kaitsja Saima Laumets kinnitas, et nad kaebavad kindlasti edasi Tallinna ringkonnakohtusse.