ANDRES SEPP: Kalad ja lehmad vallale ehk Kuidas aastaga mitte midagi ei juhtunud

Meenutasin juulis VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhi Harles Kaubi lubadust maikuu algusest: "Kui kasvõi ühel loomal on kõrvamärk olemas, siis saame nad siduda viimase omanikuga, kelleks on MTÜ Ökoabi, ja protsessiga vastavalt edasi minna."

Ja millise vastuse Elen Kurvits 16. juulil saatis?

"Loonalaiu veiste küsimusega on tõepoolest tegeletud pikalt, et leida parim võimalik lahendus loomade jaoks. Täna on heaolu Loonalaiu veistele tagatud – soojal ajal leidub sööta looduses piisavalt. Kindlasti tegeletakse Loonalaiu veiste küsimusega pidevalt ning loodetavasti leitakse sellele olukorrale ka lahendus."

“Riigiametnikud on 15 kuud tegelenud Loonalaiule unustatud ja hüljatud loomadega, jõudmata ühegi reaalse tulemuseni.” - Andres Sepp

Oli kaunis kesksuvi ja VTA ametnikud said ennast ja mind lohutada, et saarel rohi haljendab ja süüa on küllaga. Ning "loodetakse ja tegeletakse ja leitakse lahendus".

Möödus kolm kuud. 17. oktoobril saatsin VTA-le ametliku selgitustaotluse, enam mitte e-kirja pressiesindajale, sest mõistlikku vastust loota oli mõttetu. Nõudsin detailset ülevaadet, mida on VTA pärast 16. juulit teinud, et eesmärgini jõuda.

24. oktoobril sain vahevastuse, kus VTA Lääne regiooni uus juhataja Terje Oper tänas hoolimise eest. Kinnitas, et Loonalaiul elavate veiste heaolu on tagatud ja kontrolli all. Oper kirjutas, et nende edasise elukäigu osas on toimunud rida kokkusaamisi ja välja on käidud erinevaid sündmustike kirjeldusi, kuid täpsema ülevaate lubas saata mõni päev hiljem.

Ootasin huviga, sest ma tõesti hoolin. Eelmise kolmapäeva õhtul tuligi kiri Elen Kurvitsalt. Esiteks sain teada, et VTA andmetel on Riigimetsa Majandamise Keskus sõlminud Loonalaiul rendilepingu poollooduslike koosluste hooldamiseks.

Maa-ameti kaardilt nähtub, et Loonalaiu suhtes on RMK-l tõesti kehtiv rendileping. Samas on kaardilt näha, et RMK rendib Loonalaiul välja kinnistuid siiludena, kuid teadupärast ei ole saarel piirdeaedasid. Järelikult saavad rentnikud seal pidada lambaid, mitte aga veiseid, sest nende puhul on oht metsikute pullide näol. Muide – just sel põhjusel loobusid mitmed loomapidajad kevadel RMK rendikonkursil osalemast.

Samas ei ole tegelikult vahet, kas on rendileping või pole, sest see ei muuda olukorda, et Loonalaiul elutseb ja paljuneb metsik loomakari, keda keegi omaks ei tunnista.

Kuid veel sain Elen Kurvitsa vastusest teada, et VTA on võtnud pakkumisi loomade kinnipüüdmiseks, märgistamiseks ja mandrile toomiseks. 25.07.2019 laekus ametile hinnapakkumus, kus oli välja toodud tööde teostamise aeg ja hind. "Kuna ametil polnud selleks erivahendeid, siis pöörduti Saaremaa vallavalitsuse poole," selgitas VTA. Veel selgus kirjast, et VTA on sellel aastal korduvalt teemat arutanud Saaremaa vallavalitsusega.

Ikkagi valla kraesse!

Ja selsamal 30. oktoobril, mil õhtul laekus vastus minu selgitustaotlusele, tegi VTA Saaremaa vallavalitsusele pöördumise seoses Loonalaiu veiste küsimusega. "Amet asus seisukohale, et veiste näol on tegemist hulkuvate loomadega, kelle kinnipüüdmine on valla kohustus." (Sic! – A. S.)

Kokkuvõttes võib väita, et riigiametnikud on 15 kuud tegelenud Hando Sutteri Loonalaiule unustatud ja hüljatud loomadega, jõudmata ühegi reaalse tulemuseni.

Taas ollakse punktis, mille kohta kaheksa kuud tagasi kirjutas mulle Saaremaa vallavalitsuse järelevalveteenistuse juhataja Karel Koovisk: "Juhul kui laiu peale viidud kõrvamärgistega veiste järglased on jäetud omaniku poolt märgistamata, siis kindlasti ei saa väita, et tegemist oleks kohe omanikuta loomadega."