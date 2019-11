Rahvamuusikud valmistuvad peoks

"Valisime lood välja ja hakkasime harjutama. Ühega on nii, et juba saame aru, mida me teeme, teisega tegime tutvust ja kolmandat kuulasime," rääkis laulupeolugude õpituba juhendanud rahvapilliõpetaja Õie Pärtel. Ta nentis, et suvise laulupeo rahvapilliansamblis osalemine on vabatahtlik, aga umbes pooled võimalikest osalejatest olid laupäeval Pärsamal juba kohal.

Pärtel tuletas meelde, et kes tahab suvel laulupeol osaleda, peaks ennast laulupeo registreerimislehele kirja panema. "Siis saan vastavalt ka repertuaari paljundada ja jagada viiteid, kust lugusid kuulata," selgitas ta.

Kui ettevalmistus laulupeoks kõrvale jätta, on sellised rahvamuusikapäevad kohalikele pillimängijatele väga olulised. Nii mõnegi jaoks, kes pulmades või muudel üritustel mängimas ei käi, on tegu aastas ehk ainsa võimalusega suurema publiku ees üles astuda ja ametivendadele oma oskusi näidata.

Rahvapillide leviku kohta maakonnas ütles Pärtel, et kõige rohkem on meil kandlemängijaid. Valjalas tegutseb tema enda juhendamisel ansambel Nobenäpud, Orissaares Kannelnaised. Sõrves tegutsevad Ammuker, Küi ja Sörvemaa Sõrmitsejad. Lisaks kooliõpilased, kes kandlemängu harrastavad.

Oma lõbuks musitseerijate hulgas on meil päris palju lõõtspillimängijaid, kokku tosinajagu. Ja neile on pisitasa lisa tulemas. Pärtel nentis, et lõõtspillimängu õppimine on keerulisem kui kandlemängu selgeks saamine. Nõuab rohkem tahtmist ja kannatust.

Siis on meil veel akordionimängijaid ja ka karmoškamängijaid. "Kindlasti on ka neid pillimehi, kes kodus mängivad, kuid ei söanda veel avalikkuse ette tulla. Enesekindlust ja auahnust jääb veel väheks," muigas Pärtel, lisades, et kui julgustada, siis ehk näitavad peagi ka nemad oma oskusi.

Järelkasvu pärast Pärteli sõnul samuti väga muretsema ei pea, sest igal aastal on lapsi, kes üht või teist rahvapilli õppima asuvad. Ja ka juhendajaid on mitmel pool Saaremaal.