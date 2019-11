Lümanda Mõnusad: 888 aastat ja kümme kuud

Ainsa tantsupaarina on rühmas algusest siiani kaasa teinud Adi Kuivjõgi ja Liia Aavik. Eakaim tantsija on aga 85-aastane Osvald-Valdur Toop.

"Tantsijatel on kokku 28 last, 54 lapselast ja 14 lapselapselast, järeltulijaid seega kokku 96," tutvustas rühmavanem tantsukaaslasi. "Aga nagu mõni mees on rääkinud, et on olnud ka Poolamaal ja Venemaal, nii et kes teab…"