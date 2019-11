Zagrebi teater toob Saaremaale seninägematu ooperilavastuse

"Sellel on hästi äge lavakujundus, mis on suuresti üles ehitatud videolahendustele," rääkis Saaremaa ooperipäevade meediajuht Lauri Aav. Zagrebi teatris projitseeritakse liikuv lavakujundus tagantpoolt lava tagaseinaks olevale ekraanile, kuid Kuressaare lossihoovis sellist lahendust kasutada ei saa, kuna lossisein on ees.

Seepärast rendib Eesti Kontsert videotaustade esitamiseks 24 meetri laiuse ja 8,5 meetri kõrguse LED-ekraani, mis täidab ära kogu lava tagaseina. "Me ei hakka Saaremaa jaoks midagi uut välja mõtlema, kuna kujundus on videolahendusena olemas," selgitas Aav. Ta lisas, et nii suure ekraani hankimine ei ole keeruline, kuna tänapäeval pannakse need vastavalt tellija vajadusele kokku väiksematest moodulitest.

Papist maailm ei müü

Aav nentis, et Saaremaa ooperipäevadele sobivate lavastuste leidmine läheb iga aastaga keerulisemaks, kuna kõikjal maailmas käib ooperimajade remont ja uute ehitamine, kus võetakse kasutusele uusi tehnilisi lahendusi.

"Lavastused muutuvad visuaalselt üha keerukamaks. Sellised, kus on lihtsalt joonistatud tagasein ja lauljad selle taustal terve ooperi maha laulavad, maailmas enam ei müü ning seetõttu neid enam ka ei tehta," rääkis Aav. Ta lisas, et keerukad tehnilised lahendused on järjest tavapärasemad, mistõttu Saaremaa välilava tingimustesse, kus pole lavatorni ega külglavasid, on etendusi järjest raskem leida.

PEAOSALINE: Lavastaja Max Emanuel Cenčić astub ise üles Malcolmina. FOTO: MARA BRATOS

"Kui tuleva aasta lavastusi vaadata, siis minu isiklikud ootused ongi kõige kõrgemad just "La donna del lago" suhtes. Selle lavastaja ja peaosatäitja Max Emanuel Cenčić on kontratenori või pigem isegi kontraaldina oma kitsama valdkonna absoluutne tipp," märkis Aav.

Kakssada aastat hiljem

Cenčićit on võrreldud sellise ooperiajaloo legendiga nagu Farinelli (18. sajandi kastraadist laulja Carlo Broschi).

Gioachino Rossini poolt Andrea Leone Tottola libretole kirjutatud ooper "La donna del lago" ("Järvenaine") toodi esmakordselt lavale 24. septembril 1819. aastal Napolis. Kolmevaatuseline ooper sai esietendusel kadestamisväärse edu osaliseks, ent vajus hiljem täielikku unustusse.

Kakssada aastat pärast esietendust tõi teose lavale Horvaatia rahvusteatri ooperitrupp koos Opéra de Lausanne’iga. Lavastajaks horvaatia kontratenor Max Emanuel Cenčić, kes astub ise üles ühes peaosadest – Malcolmina.

Partii on algupäraselt kirjutatud metsosopranile ning meesterahvas laulab seda esmakordselt.