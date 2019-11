Mobiilse noorsootöö buss maksab 44 490 eurot

Saaremaa vallavalitsus valis mobiilse noorsootöö korraldamiseks välja matkaauto, mille hind on 44 490 eurot. Selle pakkus välja ainsana hankel osalenud AD Consult OÜ. Tegemist on Fiat McLouis-tüüpi autoga, milles on seitse kohta. Sõiduk on varustatud talvepaketiga, mis tähendab et seinad on soojustatud ja salongi köetakse gaasiga.