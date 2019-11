Konkurent ostis Meri külaliskorterite arenduse

"Otsustasime osa hoonest müüa, et realiseerida see plokk ise arendusriski võtmata," selgitas Saarte Häälele Kuressaare Sanatoorium AS-i üks omanikke Laura Sohvie Liblik .

Kogu müüdud pind on kokku ligi 1000 m². Tema sõnul ehitatakse Kuressaare Sanatooriumile kuuluv osa ehk hotell ja äripinnad ning AS-ile Johan GTJ kuuluv korteriplokk täiesti eraldi lahku. "Need on teineteisest sõltumatud," kinnitas Liblik.