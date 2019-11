Saksamaa põllumehed käivad riigiga kliimaküsimuses kohtuvahet

Tellijale

Kolm peamiselt põllumajandusega tegelevat Saksamaa perekonda ja keskkonnakaitseorganisatsioon Greenpeace kaebasid Saksamaa valitsuse halduskohtusse. Kaebuse esitajate arvates pole valitsus viimastel aastatel teinud piisavalt jõupingutusi, et vähendada kasvuhoonegaaside sattumist atmosfääri. Põllumeeste ja keskkonnakaitsjate väitel on kliima globaalse soojenemise tagajärjel hakanud levima taimekahjurid, mis on põhjustanud saagikuse vähenemist ja tekitanud farmeritele märkimisväärseid finantsprobleeme.