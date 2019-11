Saare maakonna aasta isa on Raido Liitmäe

Raido Liitmäed pidas tiitli vääriliseks koguni kolm esitajat: Muhus tegutsev seltsing Keskomingu Pidajad, Hellamaa külakeskus ja Hellamaa raamatukogu. Keskomingu Pidajate kirjas on märgitud, et Liitmäed soovib maakonna aasta isana näha 24 inimest.

"Meie vallavanem on väga hea ja tubli isa, kolm tublit ja toredat spordipoissi üles kasvatanud," põhjendas Aili Nõu – üks keskomingu pidajaist.

AILI NÕU sõnul on Raido Liitmäe läbi ja lõhki tore mees, hea huumorimeelega – tõeline rahvamees. FOTO: Sander Ilvest

"Ma ei räägi niisama," kinnitas Aili Nõu, lisades, et Hellamaa külakeskuses kooskäiva seltsingu liikmed, kellest vanim on juba 97-aastane, teavad Raido Liitmäed juba poisikesest peale. "Ükskõik mis mure sul on – alati võid temaga rääkima minna ja tema peale lootma jääda," lausus Nõu. "Tõeline supermees!"

Tänavu esitati aasta isa konkursile 11 tublit isa. "Päris mitmel kandidaadil oli mitu esitajat," märkis naiskodukaitse Saaremaa ringkonna juht Mare Kirr. "Žürii valik oli siiski üsna üksmeelne, kuna Raido Liitmäe on – tsiteerides Keskomingu Pidajaid – "pühendunud abikaasa oma laste emale, autoriteet oma poegadele ja aktiivne osaleja ühiskondlikus elus," lausus Kirr.

Mare Kirr meenutas, et kui ta küsis Hellamaa külakeskuse naistelt, kuidas nemad Raido Liitmäed iseloomustavad, vastasid nood: mitte kellelgi ei ole Raido, tema töö ega pere kohta mitte midagi halba öelda. "Muidu ei saaks ta ju olla kolm korda vallavanemaks tagasi valitud," vahendas Kirr muhulaste juttu.

Aasta isa valiti salajasel hääletusel. Žüriisse kuulusid Mare Kirr ja naiskodukaitse instruktor Piret Paomees, Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ning Saarte Hääle peatoimetaja ja raadio Kadi tegevdirektor Gunnar Siiner.

Kolme poja – Rauno (25), Kardo (21) ja Jarko (11) – isa Raido Liitmäe sõnul tuli uudis, et just teda tiitli vääriliseks peeti, talle tõelise üllatusena. "Kui Mare Kirr mulle helistas, arvasin, et ta palub mind žüriisse," ütles Liitmäe.

Kõik, kes soovivad värsket Saare maakonna aasta isa õnnitleda, on oodatud täna kell 16 Kuressaare kultuurikeskusesse. Kontserdiga astuvad publiku ette naiskoor Piret (dirigent Marika Mets), Kuressaare gümnaasiumi tütarlastekoor Vocaliisa (dirigendid Helle Rand ja Anita Kangur) ning solistidena Kuressaare muusikakoolist Marta Aus ja Anna Lee Schiff. Tantsuga astub üles laste segarühm Pisikesed Piiprellid (juhendaja Eena Mark).

Naiskodukaitse Saaremaa ringkond koos Kadi raadio ja ajalehega Saarte Hääl korraldas aasta isa konkurssi juba 13-ndat korda. Konkursi algataja oli varalahkunud Rita Loel (29. detsember 1966 – 6. september 2012), naiskodukaitse esinaine ja Saarte Hääle ajakirjanik.