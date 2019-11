Seeniorõppija andis konverentsile hea hinde

Vanahärra Holstingu sõnul oligi programmi ainus miinus, et see oli hirmus pikk.

Allas ütles, et ühtegi käsitletud teemat kuidagi eriliselt esile tõsta ei saa, positiivset tagasisidet kuulajailt said kõik. Tal endal olnud küll mure, et kui juttu tuleb hooldekodus elamisest, siis jääb saal pooltühjaks, kuid seda ei juhtunud. "Rahvas kuulas väga tänuväärselt, esitati ka küsimusi," märkis ta.