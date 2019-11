Tugispetsialistid alustasid maakoolides tegevust

Direktor rääkis, et nüüdsest töötab Tornimäe koolis ka 0,2 kohaga sotsiaalpedagoog-psühholoog, kes samuti on juba kohal käinud. Raili Nõgu sõnul nad seni sellisest spetsialistist küll puudust ei tundnud. "Ma loodan, et me hakkame ükskord siis saama päris abi. Seda, mida me vajame, mitte seda, mida keegi arvab, et me vajame," märkis ta.