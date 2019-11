Torgu tahab teenuskeskuse juhataja välja vahetada

Osavallakogu liige Mihkel Undrest teatas protokolli andmeil, et kogu liikmetel tuleb otsustada, kas nad tahavad majja uut inimest või on mingid muud alternatiivid. Siiamaani ei ole sel majal ikkagi õiget toimimist, leidis Undrest.

Järgmisel päeval oli aga teenuskeskuste juhatajate koosolek ning Ringase sõnul ei saa nende kordade põhjal veel öelda, et ta on kaks päeva majast lihtsalt eemal olnud.

Segadused on detailides

Kaupo Vipp: Praegu on minule jäänud mulje, et need pinged on tekkinud sellised, et see takistab edasist tegevust.

Mari Kübarsepp: Üks segadus on see teema, et vastutus materiaalsete asjade eest ja maja rentimine MTÜ poolt. Epp [Petrov] peab tegema justkui kõiki üritusi ja tegema siin õhtuti ja MTÜ kavasid täitma ja samal ajal Marite peab peale tööd väljaspool tööülesandeid vastutama varade eest. Iga ürituse puhul on teema, et kes laseb uksest sisse, kes annab sööginõusid, kes kasutab kööki ja segadused on detailides.

Mihkel Undrest: Marite tööl käimine on nii, et tööl olek ei haaku absoluutselt selle ajaga, et algab hommikul ja peab lõppema õhtul. Siiamaani pole olnud sellel majal õiget toimimist. Meil on ju perenaine, kes saab palka. Tema peab lahendama kõik ülesanded. Siiamaani ei ole antud võimalust, et see maja toimiks.