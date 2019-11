Tellijale

Avo tõdeb, et perel kindlat taskurahasüsteemi ei ole. "Kui lastel on raha vaja, siis ikka anname, aga see jääb paari euro piiresse, mitte üle viieka," räägib ta. "Kui lapsed on mõne koduse majapidamistöö korralikult lõpuni teinud, siis järgneb ka sellele väike tasu."